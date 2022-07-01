Сбер в Тюмени выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области за первое полугодие 2022 года взяли в Сбере больше ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), чем за весь прошлый год, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского отделения ПАО Сбербанк.

Так, количество сделок и объем ипотечных кредитов на ИЖС в Западно-Сибирском отделении, работающем на юге области, выросли в 3,5 раза. Кроме того, аналитики Сбера отмечают рост средней суммы такой ипотеки: 4 млн рублей за первое полугодие 2022 года против 3,4 млн рублей в аналогичном периоде прошлого года.

Как рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов, значительный рост интереса к ипотеке на ИЖС связан, в первую очередь, с распространением на этот вид кредитования всех стимулирующих программ господдержки. "Льготный кредит на ИЖС можно получить в рамках "Семейной ипотеки" по ставке 5,3%, и по программе "Господдержка" - по ставке 6,3%", - пояснил он.

По базовым (нельготным) программам в Сбере можно взять ипотеку на ИЖС от 9,9%".

В рамках данных программ можно одновременно приобрести землю и получить деньги на строительство дома на такой земле или взять кредит на ИЖС на имеющемся земельном участке. По базовой программе "Строительство жилого дома" кредит предоставляется частями по заявлению, что удобно для клиента, так как заёмщик платит проценты только за использованную сумму.

Недавно Сбер также запустил ипотеку для специалистов ИТ-сферы, в рамках которой можно взять кредит на ИЖС. По программам "Семейная ипотека" и "ИТ-ипотека" построить дом можно только с привлечением подрядчика, а вот в рамках базовой программы "Строительство жилого дома" и "Господдержка" строительство можно вести как с привлечением подрядной организации, так и своими силами.