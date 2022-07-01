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Почти 600 выпускников тюменского медуниверситета прошли первичную аккредитацию

Общество, 18:15 28 июля 2022

группа "Тюменский ГМУ" ВКонтакте | Фото: группа "Тюменский ГМУ" ВКонтакте

595 выпускников Тюменского медицинского университета прошли первичную аккредитацию. Допуск к профессиональной деятельности получил 331 человек, окончивший "Лечебное дело", 118 окончивших "Педиатрию", 90 — "Стоматологию", 41 — "Фармацию", 15 — "Сестринское дело".

В этом году испытания были сложнее, сообщили в пресс-службе вуза. На этапе тестирования количество заданий увеличилось с 60 до 80, на втором этапе — объективном структурированном клиническом экзамене — количество правильно выполненных практических заданий должно быть верным не менее, чем в 70% случаев на каждой станции.

В сентябре и октябре 2022 года пройдет первичная специализированная аккредитация для молодых специалистов, которые завершили обучение по программам ординатуры и профессиональной переподготовки.

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