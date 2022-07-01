Более 600 жителей Тобольска посетили уроки по живописи от студии Draw&Go при поддержке СИБУРа

Студии рисования Draw&Go Студии рисования Draw&Go

Более 600 жителей Тобольска посетили уроки по живописи от студии Draw&Go при поддержке СИБУРа. За две недели художники московской студии провели 40 занятий по современным направлениям: food-иллюстрация, travel-cкетчинг, ботаническая иллюстрация маркерами, космическая акварель, garden art акрилом, пленэры на свежем воздухе.

А для художников-преподавателей Тобольска, 17 июля состоялся интенсив, где профессионалы обменялись ценным опытом. На занятиях раскрыты авторские техники студии, а приобретенные знания художники смогут использовать в своей работе с гостями и продвигать современные направления живописи в Тобольске.

Студия рисования Draw&Go уже приезжала в Тобольск и ранее. Однако впервые для финального конкурса по результатам сессии было отобрано 250 работ, которые разместили в выставочном зале в Детской школе искусств имени А. А. Алябьева. Первое место заняла работа Веры Селезнёвой. 10-летняя художница маркерами нарисовала трамвай. Второй и третье присуждены Александре Смирных за рисунок кота и Екатерине Бикбулатовой, которая изобразила змейку акварелью. Победителям вручили художественные боксы для рисования акрилом, их работы разместят на афишах и баннерах города.

Много ярких впечатлений оставили мастер-классы у их участников. Как рассказала любительница живописи Нина Сорочинская, нарисовавшая пионы на круглом холсте, этот урок запомнится ей не только мастерством наставника Кристины, но и хорошо проведенным временем в приятной компании. Она поблагодарила компанию СИБУР за возможность попробовать свои силы в чем-то новом.

Создание комфортной среды для развития местного сообщества творцов и художников – одна из важных задач культурного направления программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел".

"В Тобольске много талантливой творческой молодежи, связанной с искусством, а такие проекты, как "Студия рисования Draw&Go", дают шанс получить неоценимый опыт и расширить свои представления о современных тенденциях в живописи, знания. Традиционно проект имеет высокий интерес у жителей города, не имеющих художественного опыта", - отметила начальник управления по взаимодействию с органами государственной власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елена Бельская.

Отметим, что программа социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" запущена в 2016 году во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по семи направлениям, которые охватывают все наиболее важные общественные сферы. Подробная информация о программе доступна на сайте www.formula-hd.ru.