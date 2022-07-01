Полпредпрезидента Владимир Якушев поздравил моряков и ветеранов флота УФО с профессиональным праздником

| Фото: uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

Военный флот России – надёжный защитник национальных интересов. Благодаря мужеству и отваге военных моряков наша страна по праву считается великой морской державой, отметил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, поздравляя военных моряков и ветеранов флота Уральского федерального округа с профессиональным праздником 31 июля.

"Служба во флоте требует стойкости и терпения, мужества и самоотдачи. Каждый, кто связал жизнь с морем, сделал это по зову сердца. Мы гордимся земляками, которые служили на флоте в годы Великой Отечественной войны и теми, кто продолжает славные традиции военно-морского дела в наши дни", - подчеркнул полпред.

Он пожелал морякам здоровья, благополучия и мира на морских рубежах Отечества.