На последней трудовой смене "Отрядов мэра" подростки заработают по четыре тысячи рублей

| Фото: vk.com/otryady_mera_tyumen | Фото: vk.com/otryady_mera_tyumen

3 тыс. 985 рублей - такая зарплата предусмотрена для четвертой смены "Отрядов мэра" Тюмени с 8 по 19 августа. Ребята от 14 до 17 лет будут работать по три часа 10 рабочих дней.

Электронная запись прошла еще в июне, однако подростки, желающие поработать, могут записаться в резерв, напоминает Вслух.ру. Для этого нужно подать заявку на e-mail: rezerv_om@mail.ru.

Напомним, летом 2022 года в "Отрядах мэра" работают 4,5 тыс. несовершеннолетних, для них предусмотрено около 50 вариантов деятельности. Традиционно они могут быть задействованы в благоустройстве города, а также почувствовать себя артистами, экскурсоводами, журналистами, библиотекарями, почтальонами, автослесарями, спорт- и культорганизаторами и т. д.

История тюменских "муравьев" начинается в 1998 году. Проект, который скоро отпразднует