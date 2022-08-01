В Тюмени маршрут № 25 временно изменит схему движения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Схема маршрута № 25 в Тюмени изменится на период производства работ по ул. Таллинской в районе дома № 2 со 2 августа по 3 августа, сообщает "Тюменьгортранс".

Маршрут будет следовать в объезд перекрытого участка. Пассажиры будут садиться и выходить на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному телефону информационно-справочной службы МКУ "Тюменьгортранс" 8-800-250-0722.