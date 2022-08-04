Варианты будущего человека спрогнозируют на саммите HR-директоров ТЭК в Тюмени

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Саммит HR-директоров ТЭК, или директоров по персоналу "Люди - новая нефть" пройдет в рамках промышленно-энергетического форума TNF. Его совместно с компанией "Сибур" организует Тюменский государственный университет.

Участники саммита, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ, обсудят варианты будущего человека и человечества и спрогнозируют его влияние на политику и инструменты управления человеческим капиталом. Будут рассмотрены лучшие решения в HR для промышленных компаний, а также состоится открытый диалог руководителей HR блока индустрии с руководителями вузов, директорами передовых инженерных школ, провайдерами и стартапами, работающими над продуктами интересными целевому бизнесу.

Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени20-22 сентября.