Индустриальный парк со СПА-центром предложили создать архитекторы ТИУ в ДСК 500

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Индустриальный парк с экологическим каркасом территории, зданием для резидентов технопарка, а также сквером, оранжереей, СПА-центром и досуговыми площадками предложили создать в технопарке ДСК 500 архитектора ТИУ. Своей проект они представили вместе с 10 финалистами международного конкурса по реновации.

"На конкурс мы представили проект Индустриального парка, где смогут работать лучшие умы производства региона, а также проводить свободное время все горожане. Концепция называется "МОSТ", так как с одной стороны это инженерное сооружение, с другой – инфраструктурный элемент, соединяющий между собой резидентов, индустриальный парк и окружающую среду. Такой центр может стать местом притяжения тюменцев и потенциальных инвесторов", ­– рассказал директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Олег Порошин.

Также тюменские архитекторы предложили использовать возобновляемые источники энергии, которые позволяют достичь при строительстве зданий нулевое электропотребление, обустроить ландшафтный парк, прибрежную зону озера Песьяное, усовершенствовать транспортно-логистическую инфраструктуру всего района.

Напомним, всего на конкурс поступило 80 заявок из 10 стран мира: Швейцарии, Испании, Китая, Индии, Ирана, Колумбии, Австралии, Шри-Ланки, Франции и России. 11 команд вышли в финал, в их числе консорциум специалистов Тюменского индустриального университета и Мастерской архитектора А. В. Табанакова.

Напомним, жюри отобрали три проекта-победителя конкурса реновации. Сейчас идет работа по созданию проекта.

Комбинат домостроения основан в 1987 году и завершил свою работу более 20 лет назад. На его месте будет создан промышленный технопарк на 150 тыс. кв. метров. Работы начнется в 2024 году.