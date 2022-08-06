Тюменец Мунис Мустафаев выиграл полмиллиона рублей на форуме УТРО на проект "Уроки дружбы"

| Фото: vk.com/forum.utro | Фото: vk.com/forum.utro

Представители Тюменской области Мунис Мустафаев и Алиса Вагапова стали победителями грантового конкурса Росмолодежи по итогам первой смены форума УТРО в Ханты-Мансийске, сообщает информационный центр правительства региона.

Мунис Мустафаев получит 500 тысяч рублей на реализацию межкультурного проекта "Уроки Дружбы". Его работа была представлена в номинации #стирай_границы. Алиса Вагапова завоевала грант в 160 тыс. рублей. Она представила проект экомарафона "Двойная польза" социально-экологического проекта "ЭкоТобольск" в номинации #сохраняй природу.

Комьюнити-форум УТРО проходит в Ханты-Мансийске с 1 по 10 августа. Первая смена завершилась 5 августа, вторая стартует 6 августа. В течение пяти дней для участников будут работать площадки "Образовательные сообщества", "ЗОЖ-сообщества" и тематическая площадка Тюменской области "Вовлеченные сообщества" для лидеров неформальных молодежных объединений, НКО и молодых профессионалов.