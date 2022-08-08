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В память погибших при исполнении воинского долга в 1996 году в Тюмени зажжен Вечный огонь

Общество, 14:43 08 августа 2022

пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориал с именами девяти военнослужащих, погибших в 1996 году при исполнении воинского долга и посмертно награжденных орденами Мужества, открыт в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, у мраморной плиты, установленной на территории регионального УФСИН, зажжен Вечный огонь. В церемонии открытия приняли участие командование и военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы УФО национальной гвардии, ветераны и сотрудники управления.

Инициаторами установки мемориала стали офицеры правоохранительных органов, сотрудники и ветераны службы.

"Мы гордимся однополчанами и боевыми товарищами, которые ценой жизни выполнили воинский долг. Павшие герои навсегда зачислены в списки личного состава", - отметил начальник кинологического центра полковник Олег Хохлов.

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# Вечный огонь , мемориал

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