В память погибших при исполнении воинского долга в 1996 году в Тюмени зажжен Вечный огонь

| Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области

Мемориал с именами девяти военнослужащих, погибших в 1996 году при исполнении воинского долга и посмертно награжденных орденами Мужества, открыт в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области, у мраморной плиты, установленной на территории регионального УФСИН, зажжен Вечный огонь. В церемонии открытия приняли участие командование и военнослужащие центра подготовки личного состава кинологической службы УФО национальной гвардии, ветераны и сотрудники управления.

Инициаторами установки мемориала стали офицеры правоохранительных органов, сотрудники и ветераны службы.

"Мы гордимся однополчанами и боевыми товарищами, которые ценой жизни выполнили воинский долг. Павшие герои навсегда зачислены в списки личного состава", - отметил начальник кинологического центра полковник Олег Хохлов.