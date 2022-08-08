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Софья Сорокина из Заводоуковска превратила хобби в бизнес

Экономика, 17:26 08 августа 2022

представлено Софьей Сорокиной | Фото: представлено Софьей Сорокиной

Броши ручной работы с вышивкой гладью делает 17-летняя предпринимательница Софья Сорокина из Заводоуковска Тюменской области. На изготовление одной броши может уходить от двух дней до месяца, в зависимости от сложности рисунка, рассказала она в интервью корреспонденту информагентства "Тюменская линия".

"Ходила в школу искусств, делали там игрушки и вышивали, но потом решила попробовать вышивать именно гладью, мне понравилось, стало получаться, мои работы начали покупать, так и понеслось. Вот уже около трех лет занимаюсь своим любимым делом. В основном вышиваю то, что нравится мне, но и работаю под заказ", - говорит Софья.

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Клиенты у юный предприниматель в основном из Тюменской области, но были из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области и других городов.

"Любой заказ необычный и интересный. Все зависит от возраста. У меня клиенты от 17 до 35 лет. Молодежь чаще всего выбирает что-то яркое, неординарное, поколение постарше в основном — цветы, животных. Стоимость брошей варьируется от 200 до 5 тысяч рублей", - отметила она.

Софью приглашают на различные выставки и ярмарки, которые проходят в Заводоуковске и Тюмени.

"Родители меня во всем поддерживают, ездят везде со мной, помогают. Папа сделал специальную панель, на которой я размещаю свои работы", - добавила она.

В планах у Софьи Сорокиной создать свой бренд каких-нибудь аксессуаров (кроме значков), чтобы как можно больше людей узнало о ее творчестве. Начинающим предпринимателям она пожелала использовать любые возможности раскрутить себя.

"В первую очередь рассказывать о своём творчестве всем знакомым, создавать группы в социальных сетях, активно участвовать в ярмарках, конкурсах, выставках. Продолжать заниматься тем, что нравится и своя аудитория обязательно найдется", - подытожила предпринимательница.

Ирина Шемякина

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# брошь , вышивка , предпринимательство

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