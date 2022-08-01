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В Тюмени создали пазл-карту региона ко Дню области

Общество, 17:45 11 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие пазл-карты состоится на площадке мультицентра "Контора пароходства" 12 августа с 18 до 20 часов. Арт-объект создали ко Дню Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

В программе будут мастер-классы по созданию пейзажа моста Влюбленных, кастомизация шоперов от местных художников и квиз на знание региона.

Отметим, в создании арт-объекта участвовали лидеры молодежных сообществ Тюмени и муниципальных образований Тюменской области, а также участники кейс-форума "УТРО" из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

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# арт-объект , Контора пароходства

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