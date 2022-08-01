Мастер-классы по интерьерному вязанию пройдут в музее "Дом Машарова"в Тюмени

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Мастер-классы по интерьерному вязанию пройдут в музее "Дом Машарова" на ул. Ленина, 24 в Тюмени. Так, 14 августа гостям музейщиков мастера покажут как своими руками сделать красивую наволочку для подушки. Это уже третье занятие, далее погружение в рукоделие продолжится изготовлением корзинки-органайзера - 20 августа.

Еще на одном уроке - 21 августа гости займутся вязанием салфетки под горячее. Занятия начинаются в 16 час. Стоимость участия - 300 рублей. Материалы можно принести свои или приобрести у мастера за дополнительную плату.

Подробности и запись по телефону: +7(3452) 46-13-10.

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