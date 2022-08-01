В Тюменской области строят 328 многоквартирных домов

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

87 разрешений на строительство многоквартирных домов общей площадью более 704 тыс. кв. метров выдано застройщикам Тюменской области с начала 2022 года.

В регионе сейчас возводится 328 домов, площадь которых составляет 3,2 млн кв. метров, сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

"По итогам прошлого года тюменские строители ввели более 1,7 миллиона квадратных метров жилья. В этом году планируется ввод 1,599 миллиона квадратных метров. По состоянию на август можно сказать, что ситуация развивается благоприятно: введено более 850 тысяч квадратных метров. Это более 50 процентов от плана и на 35 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - подчеркнул Павел Перевалов.

Он отметил, что увеличилась доля вводимого индивидуального жилья. По его мнению, это является серьезным новым трендом в региональном строительстве.