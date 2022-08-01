Грядущие заморозки в Тюменской области не повлияют на сельхозкультуры

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Температура в Тюменской области может опуститься до -3 в приземном слое 16-18 августа. Таков прогноз Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Как сообщает информационный центр правительства региона, это не окажет существенного влияния на урожай, выращиваемый в открытом грунте.

Тюменские агрономы советую укрывать огурцы и помидоры, которые растут на улице.