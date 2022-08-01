  • 15 августа 202215.08.2022понедельник
  • USD60,8993
    EUR62,5355
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Грядущие заморозки в Тюменской области не повлияют на сельхозкультуры

Общество, 18:35 15 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Температура в Тюменской области может опуститься до -3 в приземном слое 16-18 августа. Таков прогноз Тюменского ЦГМС – филиала ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС".

Как сообщает информационный центр правительства региона, это не окажет существенного влияния на урожай, выращиваемый в открытом грунте.

Тюменские агрономы советую укрывать огурцы и помидоры, которые растут на улице.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# заморозки , погода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:53 15.08.2022Два театра Тюменской области поставят спектакли о Ершове на средства гранта
18:35 15.08.2022Грядущие заморозки в Тюменской области не повлияют на сельхозкультуры
18:34 15.08.2022В Тюменской области запустили сайт с песенным фольклором
18:16 15.08.202236 тыс. жителей Тюменской области прошли обследование в передвижном флюорокабинете с начала 2022 года