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Сотрудники Иркутской нефтяной компании пройдут стажировки в Тобольске

Общество, 17:36 16 августа 2022

департамент образования Тюменской области | Фото: департамент образования Тюменской области

Соглашение о сотрудничестве с Иркутской нефтяной компанией подписал Тобольский многопрофильный техникум, сообщает департамент образования Тюменской области.

В рамках соглашения предполагается серия стажировок для сотрудников компании для получения опыта в подготовке квалифицированных кадров по программам среднего профессионального образования.

"В техникуме есть все необходимое для подготовки кадров – квалифицированные преподаватели и мастера производственного обучения, лаборатории с современным оборудованием", - рассказал его директор Станислав Поляков.

Директор департамента управления кадровым потенциалом ООО "ИНК" Виктория Илюхина отметила, что Тобольский техникум представляет для компании особый интерес.

"Здесь очень хорошо выстроена система подготовки молодых специалистов под запросы развивающегося реального сектора экономики. Есть такие методики и инструменты по работе со студентами, которых на сегодняшний день нет в Иркутской области", - отметила она.

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