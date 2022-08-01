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ГИБДД Тюменской области проверяет грузовики

Общество, 13:49 16 августа 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей на федеральных и региональных автодорогах проверяют инспекторы ДПС в Тюменской области 16 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, оценивается выполнение правил перевозки грузов, проверяется наличие диагностических карт на автомобили, процент выброса загрязняющих веществ, использование тахографов.

В 2022 году каждый восьмой погибший на дорогах в области, лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За семь месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП.

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# ГИБДД Тюменской области , грузовой транспорт

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