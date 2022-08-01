ГИБДД Тюменской области проверяет грузовики

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Соблюдение правил дорожного движения водителями грузовых автомобилей на федеральных и региональных автодорогах проверяют инспекторы ДПС в Тюменской области 16 августа.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, оценивается выполнение правил перевозки грузов, проверяется наличие диагностических карт на автомобили, процент выброса загрязняющих веществ, использование тахографов.

В 2022 году каждый восьмой погибший на дорогах в области, лишился жизни из-за нарушения ПДД водителями большегрузов. За семь месяцев водители грузовиков спровоцировали 89 ДТП.