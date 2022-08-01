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Тюменская компания производит установки по переработке нефтяного шлама для ТЭК

Экономика, 13:52 18 августа 2022

sputniksib.ru | Фото: sputniksib.ru

Установки по обезвреживанию нефтяного шлама и его переработке производит компания "Спутник" в Тюменском районе. Оборудование представляет комплекс из нескольких узлов и модуля управления.

После термической переработки отходы нефтедобычи - шлам и замазученный грунт - становятся сырьем для строительства дорог и промысловых площадок. Заказчиками являются компании нефтегазовой отрасли, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

По словам директора "Спутник" Виктора Опарина, из немногочисленного числа аналогов, производимых в России, их установку отличает ряд преимуществ: мобильность, устойчивость к условиям внешней среды, применение инновационных решений. К примеру, компанией запатентован программно-аппаратный комплекс по автоматизации технологического процесса утилизации отходов нефтегазовой отрасли. Основан он на возможностях нейросети.

Для развития и модернизации промплощадки "Спутник" в 2022 году за счет господдержки от центра "Мой бизнес" подготовил пакет документов для участия в конкурсе Фонда содействия инновациям. Это поможет оснастить производство лазерным оборудованием, использование которого сокращает время и ресурсы по обработке металла для установок. Кроме того, инвестиции потребуются и для строительства еще одной площадки, на которой разместят производство, конструкторское бюро и офис. В настоящее время идет оформление документации для подведения инженерных сетей.

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# инвестиционное агентство , нефтегазовая отрасль , переработка , промпроизводство

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