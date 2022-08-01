Тюменские поисковики подняли и подготовили к погребению останки 20 солдат Красной Армии

| Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра | Фото: пресс-служба Тюменского областного поискового центра

Церемония погребения останков солдат Красной Армии, найденных тюменскими поисковиками, пройдет в деревне Брод Тверской области 19 августа. Работы в Западнодвинском районе Тверской области с 1 августа ведет тюменский поисковый отряд "Кречет".

За это время, сообщает пресс-служба Тюменского областного поискового центра, отряд поднял и подготовил к погребению останки 20 солдат, установлено одно имя – Александр Николаевич Краснов, уроженец Саратовской области.

В короткие сроки была найдена его внучатая племянница. Шесть солдатских медальонов будут отправлены на экспертизу для установления судеб красноармейцев.

"Сейчас одна группа участников отряда работает на территории воинского мемориала, облагораживает место, подготавливает его к церемонии захоронения, - рассказала участница поискового отряда "Кречет" Ксения Цыпушкина. - Другая продолжает поисковую работу в Старой Торопе. Надеемся, что у нас получится установить информацию о поднятых нами солдатах".