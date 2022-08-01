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Подкаст с художниками арт-резиденции "Вход здесь" выпустили в Тюмени

Общество, 10:02 19 августа 2022

Настя Громик | Фото: Настя Громик

Собственный подкаст появился у арт-резиденции "Вход здесь" — гибрида открытой мастерской, галереи и коммуны, которая работала в Тюмени в июле. Уже вышли выпуски с пиксель-арт-энтузиастом Ваней Octobit и тату-художницей Машей Михайленко.

С резидентами арт-пространства о современном искусстве, ожиданиях и выводах от проекта беседует ведущий, сторителлер Алексей Голомолзин. Послушать подкаст можно в сообществе книжного магазина "Никто не спит" ВКонтакте.

Напомним, участниками "Входа здесь" были семь тюменских художников и команд. Маша Михайленко провела перформанс "Тату-лотерея", Ваня Octobit научил тюменцев делать авторские стикерпаки, Кристина Бабина выполнила панно из хлеба, Асия Утяшева расписала огромные полотна каллиграфией, группа "Невредность" создала арт-объект, посвященный детству, Алёна Козиол и Артём Долгих предложили горожанам стать частью скульптурной композиции, а Роза Халитулина и Жаслан Тасымов создали инсталляцию "Знакомые улицы".

По мнению автора проекта Дарьи Новиковой, арт-резиденция стала местом, где объединились интересы художников и горожан, которые хотят разбираться в искусстве. Увидеть, что происходило во временном арт-пространстве по адресу ул. Кирова, 18 в течение месяца вскоре можно будет в каталоге резиденции.

Влада Нерадовская

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# подкасты , художники

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