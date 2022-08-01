В Тюменской области в выходные дни усилят контроль за дорожным движением

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Контроль за дорожным движением усилят сотрудники ГИБДД 20 и 21 августа.

"Руководитель ГИБДД региона Андрей Миллер нацелил сотрудников на выявление водителей в состоянии опьянения, ДТП по вине которых в последнее время участились, предупреждение аварий с участием детей, активное несение службы на федеральных автодорогах в суточном режиме со сменой нарядов прямо на трассах", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В сельских районах особое внимание уделят выявлению подростков, управляющих мототехникой и автомобилями. В области пройдут рейды по противодействию пьяному вождению совместно с администрациями, общественностью, представителями СМИ.

ГИБДД призывает население и транзитных водителей к аккуратному движению, соблюдению ПДД, внимательности на дорогах и снижению скорости. "В преддверии нового учебного года трафик на трассах становится более интенсивным, нужно избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, быть осторожнее в местах ремонта дорог", – рассказали в ГИБДД.