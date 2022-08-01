  • 19 августа 202219.08.2022пятница
  • USD59,9570
    EUR60,8957
  • В Тюмени 14..16 С 5 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

В Тюменской области в выходные дни усилят контроль за дорожным движением

Общество, 19:09 19 августа 2022

ИА "Тюменская линия"

Контроль за дорожным движением усилят сотрудники ГИБДД 20 и 21 августа.

"Руководитель ГИБДД региона Андрей Миллер нацелил сотрудников на выявление водителей в состоянии опьянения, ДТП по вине которых в последнее время участились, предупреждение аварий с участием детей, активное несение службы на федеральных автодорогах в суточном режиме со сменой нарядов прямо на трассах", – рассказали в региональной Госавтоинспекции.

В сельских районах особое внимание уделят выявлению подростков, управляющих мототехникой и автомобилями. В области пройдут рейды по противодействию пьяному вождению совместно с администрациями, общественностью, представителями СМИ.

ГИБДД призывает население и транзитных водителей к аккуратному движению, соблюдению ПДД, внимательности на дорогах и снижению скорости. "В преддверии нового учебного года трафик на трассах становится более интенсивным, нужно избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, быть осторожнее в местах ремонта дорог", – рассказали в ГИБДД.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# авария , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:09 19.08.2022В Тюменской области в выходные дни усилят контроль за дорожным движением
18:57 19.08.2022Творческий вечер Виктории Рябининой пройдет в АРТ-кафе тюменского драмтеатра
18:35 19.08.2022Тюменская молодежь расскажет о необычных местах планеты, где устанавливали флаг России
18:24 19.08.2022Тюменцы могут выбрать кошку или собаку из муниципального приюта на площади 400-летия