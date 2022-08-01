Более 8 тысяч жителей семи районов Тюменской области прошли обследования с начала года

| Фото: vk.com/ob19tmn | Фото: vk.com/ob19tmn

Более 8 тысяч жителей семи районов Тюменской области прошли обследования в областной больнице №19 с начала 2022 года. По итогам исследований - у более 500 человек выявлено повышенное давление, 1,5 тыс. имеют избыточный вес, более двух тыс. нуждаются в коррекции и контроле питания, сообщает пресс-служба ОБ №19.

Обследования проводились по нескольким показателям. К примеру, выявление факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. А оценка состояния сердца проводится на кардиовизоре – это компьютеризированная система, проецирующая на экран полноцветную проекцию сердца. Другой уникальный аппарат — биоимпедансметр. Он определяет соотношение в теле воды, жира и мышц. Жизненную емкость легких выясняют с помощью спирометра, пульс и уровень кислорода в крови на пульсоксиметре.

"Жители всех районов в зоне действия нашей областной больницы могут бесплатно проверить своё физическое состояние в центре. Это возможность значительно повысить продолжительность жизни, ее качество. Борьба с онкозаболеваниями, снижение уровня смертности от сердечно-сосудистых патологий - приоритетные направления национального проекта "Здравоохранение", и работа центра здоровья О способствует его реализации на территории региона", - пояснил главврач больницы Мигран Мартиросян.

В медучреждении отметили, что каждый пациент получил краткую консультацию специалиста и был записан на бесплатный прием в центр здоровья для более углубленной диагностики.