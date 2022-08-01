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Тюменских артистов и режиссеров уличных театров и цирка приглашают на "Тавриду"

Общество, 20:51 20 августа 2022

Арт-кластер "Таврида" во ВКонтакте | Фото: Арт-кластер "Таврида" во ВКонтакте

На образовательный заезд "Тавриды" приглашают артистов и режиссеров уличных театров и цирка Тюменской области. Заявки на "Сложности = возможности" принимаются до 28 августа.

Участники – от 18 до 35 лет пройдут обучение по театральному направлению и живописи, а также посетят практические занятия. Зарегистрироваться можно на официальном сайте Таврида.Арт. Экспертный отбор включает в себя оценку видеовизитки и выполнение творческого задания. Результаты станут известны 19 сентября. Заезд форума "Таврида" пройдет с 4 по 10 октября в Крыму.

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# артисты , Таврида , театр , цирк

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