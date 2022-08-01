67-летний тюменец украл велосипед из подъезда многоэтажки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сотрудники полиции задержали 67-летнего тюменца за кражу велосипеда. Подсудимому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В полицию обратился мужчина, который сообщил, что у него украли велосипед стоимостью 10 тыс. рублей. Пострадавший оставил его в подъезде жилого дома. Подозреваемого в краже задержали. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Тюменец вину признал.

Тюменские полицейские напоминают, что велосипеды лучше не хранить в подъезде дома, а забирать их в квартиру. Также не стоит оставлять двухколесный транспорт на улице без присмотра и без пристегнутого замка.