СИБУР объявил конкурс грантовых проектов программы "Формула хороших дел"

| Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте | Фото: ООО "ЗапСибНефтехим" во ВКонтакте

Старт конкурсов грантовых и межрегиональных проектов в рамках программы социальных инвестиций "Формула хороших дел" объявил СИБУР с 23 августа по 16 октября. Отбор пройдет в 16 городах по семи направлениям.

"Из года в год программа показывает свою социальную эффективность и результативность: в городах формируются активные сообщества, участники наших конкурсов совершенствуют компетенции в области написания заявок и учатся привлекать финансирование из разных источников. Проекты, реализуемые грантополучателями, решают социальные проблемы жителей регионов и способствуют повышению качества жизни. Мы всегда рады поддержать полезные инициативы и надеемся, что в этом году увидим среди заявок как наших постоянных участников, так и новые организации", - говорит руководитель программы "Формула хороших дел" Елена Снежко. ь

Для подачи заявки нужно зарегистрироваться в личном кабинете на сайте программы.