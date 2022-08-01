Сбер провел обучающую конференцию для HR-директоров крупных тюменских организаций

Обучающую конференцию "HR-день" для HR-директоров и сотрудников по работе с персоналом крупных тюменских организаций провел Сбер в Тюмени. Спикерами на мероприятии выступили представители Сбербанка, а также эксперты медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье, сервиса для поиска работы и подбора персонала Работа.ру и образовательного центра СберУниверситет.

Мероприятие посетили более 70 участников. В ходе встречи клиенты узнали о ключевых приоритетах стратегии HR в Сбере, о современных методах подбора и оценки персонала, системах обучения, инструментах поддержки, мотивации и заботы о сотрудниках компаний. Также на встрече поговорили о преобразованиях и точках роста рынка труда в Тюмени.

"Сбер стал лучшим работодателем страны в рейтинге HeadHunter, заняв первое место среди крупнейших компаний. Нам захотелось поделиться с клиентами своим накопленным опытом, а именно инструментами и наработками в сфере управления персоналом. В Тюмени мероприятие для HR-специалистов мы провели впервые. Надеемся, что для участников встречи оно стало максимально полезным, и наш опыт поможет компаниям повысить результативность работы HR-отделов, а также настроить эффективную систему взаимоотношения с сотрудниками", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.