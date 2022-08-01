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Тюменец за несанкционированную свалку в лесу заплатит штраф до 30 тысяч рублей

Общество, 16:49 24 августа 2022

инфоцентр Тюменской области

Несанкционированную свалку отходов на территории леса вблизи пос. Богандинский Тюменского района обнаружили сотрудники "Тюменьлес" и районной прокуратуры. Виновник установлен.

Как сообщает региональный инфоцентр, гражданин будет привлечен к административной ответственности за нарушение правил санитарной и пожарной безопасности в лесах. Ему грозит штраф от 15 до 30 тыс. рублей.

Кроме того, нарушитель обязан устранить свалку.

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# лес , свалка

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