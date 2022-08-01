  • 25 августа 202225.08.2022четверг
  • USD59,9974
    EUR59,5082
  • В Тюмени 19..21 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Спартакиада трех поколений с полосой препятствий и запуском бумажных самолетов прошла в Тюмени

Общество, 20:01 25 августа 2022

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Областной этап "Спартакиады трех поколений" с участием 12 команд городских и районных советов ветеранов впервые прошел в Тюмени. В программе состязаний были полоса препятствий, веселые старты и запуск бумажных самолетиков.

Участие в спартакиаде приняли представители всех возрастов — дедушки и бабушки, родители и дети.

"Важна атмосфера и общий дух соревнований, потому что нужно, чтобы мы были вместе, правнуки, внуки, родители, дедушки и бабушки могли поддерживать друг-друга и представители старших поколений могли передавать свой опыт — не навязывать, а показывать пример", — отметил председатель Областного совета ветеранов Степан Киричук.

Проект — получатель гранта губернатора Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# гранты губернатора , спартакиада

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:01 25.08.2022Спартакиада трех поколений с полосой препятствий и запуском бумажных самолетов прошла в Тюмени
19:21 25.08.2022Тюменку с тремя десятками штрафов за нарушение ПДД выявили на дороге
19:07 25.08.2022В форуме "Эстафета доблести" в Ишиме приняли участие более 100 ветеранов
18:15 25.08.2022По югу Тюменской области пройдут дожди с грозами