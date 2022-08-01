Спартакиада трех поколений с полосой препятствий и запуском бумажных самолетов прошла в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Областной этап "Спартакиады трех поколений" с участием 12 команд городских и районных советов ветеранов впервые прошел в Тюмени. В программе состязаний были полоса препятствий, веселые старты и запуск бумажных самолетиков.

Участие в спартакиаде приняли представители всех возрастов — дедушки и бабушки, родители и дети.

"Важна атмосфера и общий дух соревнований, потому что нужно, чтобы мы были вместе, правнуки, внуки, родители, дедушки и бабушки могли поддерживать друг-друга и представители старших поколений могли передавать свой опыт — не навязывать, а показывать пример", — отметил председатель Областного совета ветеранов Степан Киричук.

Проект — получатель гранта губернатора Тюменской области.