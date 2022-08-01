Эксперт предлагает для противодействия лесным пожарам создать спецслужбу в МЧС

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Для противодействия лесным пожарам было бы разумно создать специализированную хорошо оснащенную лесотехническую структуру в составе МЧС, которая бы централизовала усилия по противопожарному мониторингу и координировала бы действия всех служб. С таким предложением на онлайн-площадке "Экспертного клуба России" выступил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев.

В стране, по его мнению, не сложилась адекватная система единого мониторинга, предотвращения и борьбы с подобными бедствиями. "Ежегодно в разных регионах происходят страшнейшие лесные пожары, разрушающие экосистему, изменяющие климат, наносящие огромный невосполнимый ущерб уникальной фауне и флоре, - пояснил он. - Сколько от этого теряет страна? Лесное хозяйство сложный межотраслевой комплекс, поэтому подсчитать реальные убытки от пожаров просто невозможно, но они явно космические".

О ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов Российской Федерации шел серьезный разговор на совещании, которое 24 августа провёл президент России Владимир Путин. Из-за аномальных погодных условий непростая ситуация сложилась в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл.

Риски ухудшения ситуации сохраняются не только в европейской части страны, но и в отдельных регионах Дальнего Востока, где пожароопасная ситуация традиционно сложная.

Президент обратил внимание на то, что многие из участников совещания сказали о том, что в ближайшие два-три дня пожары могут быть локализованы.

"Надеюсь, что так и будет. Понимаю, что ситуация сложна на территориях, в реальной жизни всё сложнее, чем в наших планах и на бумагах, но мы всегда справлялись с этим, надеюсь, что справимся и сейчас", - сказал он.

Путин подчеркнул, что у нас для реагирования на подобные чрезвычайные ситуации предусмотрены все необходимые средства, силы, ресурсы. "Здесь нет никаких проблем, всё заранее предусмотрено, и в наличии всё есть. Вопрос только в организации работы", - отметил он.