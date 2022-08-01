Никакая "аномальная жара", по мнению эксперта, не может быть причиной катастрофических лесных пожаров

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Никакая "аномальная жара" не может вызывать лесные пожары, тем более, катастрофические, если в хозяйстве все продумано, если противопожарные меры предприняты в полном объеме, если люди знают свои обязанности и честно их выполняют. Такую точку зрения высказал аналитик консалтинговой компании GSA, колумнист Forbes Юрий Лобунов (Брянская область), комментируя итоги совещания по вопросу о ликвидации природных пожаров на территории отдельных субъектов Российской Федерации, которое провел президент России Владимир Путин.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз, по словам Юрия Лобунова, на практике показал, как свести пожары в регионе на нет. "Не нужно бояться прислушаться к идейным противникам, если они говорят дело, - отметил он, выступая на онлайн-площадке "Экспертного клуба России". - Не нужно бояться уволить бездельника, хоть за это политологи начнут бойко снижать рейтинг. Не нужно бояться прижать хвост местечковым "элитам", свившим уютные бизнесочки в лесах. Не нужно бояться тратить бюджетные деньги на профилактику пожаров, хоть она и не заметна, и как бы "не нужна". Нужно добиваться порядка и выполнения норм безопасности. Даже зная, что такой жёсткий курс повлечет репутационные издержки".

В целом по стране, как было отмечено на совещании у президента, на текущий момент общая площадь лесных пожаров почти в три раза меньше, чем годом ранее, – в 2,8 раза, но в ряде регионов европейской части страны сегодня сложная ситуация.

"Прежде всего, речь о природных пожарах в Рязанской области", - сказал президент.

Руководству Рязанской области, по мнению эксперта, не хватило времени навести порядок в лесах.

"Ужасающие рязанские пожары – это "сюрприз" от предшествующей управленческой команды, - уверен Юрий Лобунов. - Врио губернатора Рязанской области Павел Малков, который к началу пожаров не проработал в должности и ста дней, не имел возможности навести порядок в лесах. Надеюсь, у него хватит сил и мужества довести борьбу с огнём до победного конца. А потом уже воспользоваться испытанными на деле практиками брянского губернатора".