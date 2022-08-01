"Росгосстрах" награжден премией Finaward-2022 за привлечение страховых агентов и лучший продукт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Росгосстрах" признан социально-ориентированной страховой компанией за поддержку занятости через развитие агентского корпуса. Также компания заняла третье место в номинации "Лучший страховой продукт" с программой имущественного страхования "Дом. Фундаментальное решение". Премия была вручена 25 августа 2022 года на торжественной церемонии награждения победителей Finaward-2022 начальнику отдела привлечения, удержания и развития агентов "Росгосстраха" Антону Мандрыкину.

Церемония награждения победителей премии Finaward проводится с 2012 года. Победителей премии в конкурсных номинациях определяет экспертный совет из представителей российского финансового сообщества.

В этом году особое внимание жюри привлекла деятельность "Росгосстраха" по постоянному найму страховых агентов на работу в компанию. Даже в сложной экономической ситуации, особенно в марте-июне 2022 года, "Росгосстрах" предлагал рабочие места — в том числе сотрудникам компаний, которые из-за санкций были вынуждены уйти из России.

"Страховая защита имущества и ответственности — это насущная потребность, которая не зависит от кризисов, и возможность включиться в работу по продвижению страховой культуры позволяет многим россиянам получать стабильный доход, — прокомментировала руководитель Блока розничных продаж "Росгосстраха" Юлия Шабанова. — При этом для желающих попробовать себя в страховом бизнесе нет ограничений ни по возрасту, ни по стажу, ни по наличию предыдущего опыта в розничных продажах. Среди агентов "Росгосстраха" есть и студенты, и пенсионеры. Своим агентам "Росгосстрах" предлагает выгодные условия сотрудничества в части комиссионного вознаграждения за заключенные договоры страхования, широкую линейку актуальных продуктов страхования имущества и ответственности, бесплатное обучение и круглосуточную методическую поддержку продаж, а также свободный режим рабочего дня. И, конечно же, это работа под самым известным в нашей стране страховым брендом".

В страховом бизнесе могут преуспеть не только бывшие наемные сотрудники, работники социальной сферы (например, учителя), пенсионеры и мамы в декрете, но и люди с предпринимательской жилкой, желающие развивать свое дело. Так, в 2021 году "Росгосстрах" запустил проект по стимулированию открытия успешными агентами франчайзинговых офисов. Только на старте проекта в компанию поступило более 50 заявок на собственные точки продаж. За два года страховые агенты "Росгосстраха" открыли более 30 эффективных франчайзинговых офисов под брендом компании в разных городах страны.

Высокую оценку жюри получил и продукт "Росгосстраха" "Дом. Фундаментальное решение", отмеченный в номинации "Лучший страховой продукт". Это полис для владельцев дач и загородных домов, защищающий от большого спектра непредвиденных событий — пожара, наводнения, урагана, иных стихийных бедствий. Продукт отличает более широкое, чем у аналогичных продуктов на рынке, покрытие и возможность подстроить программу под индивидуальные потребности конкретного человека — выбрать страховую сумму, набор рисков и пакет сервисных услуг, которые могут понадобиться владельцу недвижимости независимо от наступления страхового случая.