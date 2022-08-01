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Тюменцы за активное участие в фестивале "МЕДина" получат сертификаты и клубные карты

Общество, 17:40 26 августа 2022

www.tyumsmu.ru

Фестиваль "МЕДиана" Тюменского медицинского университета пройдет в Тюмени 27 и 28 августа. Самые активные участники получат подарочные сертификаты и клубные карты для тренировок в фитнес-центре от партнеров мероприятия, сообщает Тюменский медуниверситет.

Откроется фестиваль 27 августа в 12 часов концертом творческих студий медицинского университета в сквере им. А. Моисеенко. В 12 часов 30 минут там же стартует турнир по мини-футболу, в 13 часов - практика женской йоги в послеродовом периоде, которую проведет врач, йоготерапевт заболеваний репродуктивной системы Екатерина Шумилова.

В 13 часов в корпусе вуза (ул. Одесская, 52) начнется лекция доцента кафедры медицинской профилактики и реабилитации ИНПР ТюмГМУ Татьяны Кутергиной "Ценность здоровья. Поговорим о здоровом образе жизни".

В сквере Льва Ровнина занятия по лечебной и адаптивной физической культуре с элементами танцетерапии и скандинавской ходьбы в 12, 16 и 20 часов организует к.м.н., доцент кафедры биологии Елена Августа.

28 августа в сквере им. А. Моисеенко в 12 часов начнется турнир по мини-футболу, в 12 часов - занятия йогатерапией женской репродуктивной системы.

В корпусе медицинского университета (ул. Одесская, 52) в 12 часов начнется лекция "К чему приводят 10 000 шагов?" врача-невролога, нейрофизиолога Марины Агафоновой. В 14 часов 30 минут горожан ждут на занятие “Основы успешного грудного вскармливания” врача-педиатра, консультанта по грудному вскармливанию, йогатерапевта заболеваний репродуктивной системы Екатерины Шумиловой.

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# здоровье , Медицина , спорт , Тюменский медицинский университет

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