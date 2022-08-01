Условный пожар тушили в доме культуры в Бердюжском районе
| Фото: МЧС по Тюменской области
Условный пожар тушили в доме культуры "Премьера" в Бердюжском районе. В учениях задействовано 28 человек и семь единиц техники, сообщает МЧС по Тюменской области.
По легенде учений произошло короткое замыкание на сцене зрительного зала, "загорелись" электроприборы и мебель.
В здании сработала автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения. Персонал принял все меры к эвакуации людей.
| Фото: МЧС по Тюменской области
К месту "происшествия" прибыли спасатели, был оперативно организован штаб. Звенья газодымозащитной службы обнаружили очаг "пожара", локализовав его на площади более 150 кв. м.