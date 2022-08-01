Житель Увата за пьяную езду отправился в колонию-поселение

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Год и девять месяцев в колонии-поселении проведет житель Увата за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области. Также суд на шесть лет лишил селянина водительских прав и оштрафовал его на 60 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в июне 2021 года уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения. После вынесения приговора он на следующий день вновь пьяным сел за руль.