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Житель Увата за пьяную езду отправился в колонию-поселение

Происшествия, 14:23 31 августа 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Год и девять месяцев в колонии-поселении проведет житель Увата за пьяную езду, сообщает прокуратура Тюменской области. Также суд на шесть лет лишил селянина водительских прав и оштрафовал его на 60 тыс. рублей.

Как следует из материалов уголовного дела, молодой человек в июне 2021 года уже был судим за управление автомобилем в состоянии опьянения. После вынесения приговора он на следующий день вновь пьяным сел за руль.

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# пьяная езда , суд , уголовное дело

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