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Безопасность на стройплощадке Плеханово в Тюмени проверили специалисты Госстройнадзора

Общество, 18:00 31 августа 2022

ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Безопасность на стройплощадке ЖК "Домашний" в мкр. Плеханово проверили специалисты Государственного строительного надзора 31 августа. Особое внимание уделили работе подъемных механизмов, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

По информации ведомства, все подкрановые пути были огорожены, установлены информационные знаки, а опасные зоны выгорожены даже возле автомобильных кранов. В мессенджерах организована группа, где размещается информация о погодных условиях. При сильных порывах ветра работы приостанавливают.

На прошлой неделе инспекция посетила стройплощадку в Ново-Комарово, где оценила высокое качество организации строительного процесса.

Отметим, что серия профилактических визитов стартовала в мае текущего года.

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# Главное управление строительства Тюменской области , строительство

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