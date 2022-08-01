Безопасность на стройплощадке Плеханово в Тюмени проверили специалисты Госстройнадзора

| Фото: ГУС Тюменской области | Фото: ГУС Тюменской области

Безопасность на стройплощадке ЖК "Домашний" в мкр. Плеханово проверили специалисты Государственного строительного надзора 31 августа. Особое внимание уделили работе подъемных механизмов, сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

По информации ведомства, все подкрановые пути были огорожены, установлены информационные знаки, а опасные зоны выгорожены даже возле автомобильных кранов. В мессенджерах организована группа, где размещается информация о погодных условиях. При сильных порывах ветра работы приостанавливают.

На прошлой неделе инспекция посетила стройплощадку в Ново-Комарово, где оценила высокое качество организации строительного процесса.

Отметим, что серия профилактических визитов стартовала в мае текущего года.