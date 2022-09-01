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525 учеников празднуют новоселье в школе № 2 в поселке Богандинский

Общество, 10:35 01 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

525 учеников, из них 64 первоклассника, празднуют новоселье в новом корпусе школы N 2 в пос. Богандинский 1 сентября.

Гостями первой торжественной линейки стали депутат Госдумы, гроссмейстер Анатолий Карпов, заместитель губернатора, директор департамента образования Тюменской области Алексей Райдер и глава Тюменского района Светлана Иванова.

В новом здании на площади 8 тыс. кв. м разместились медицинский блок, мастерские, библиотека и спортзал, столовая и актовый зал.

На территории обустроена физкультурно-спортивная зона с полем для мини-футбола и универсальной площадкой и комплексом ГТО.

Анатолий Карпов отметил, что уже 12 лет подряд он присутствует 1 сентября на открытии новых школ в Тюмени и Тюменской области.

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Николай Ступников

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# День знаний , строительство школ

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