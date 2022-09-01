Новые автоцистерны появились в арсенале пожарных Тюменской области
Новые автомобили, оснащенные современным техническим вооружением и спасательным инструментом, поступили в арсенал пожарных, сообщает МЧС Тюменской области.
Техника поступит в Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск и еще несколько городов и районов региона. Церемония передачи состоялась на территории учебного центра ФПС МЧС России.
"Нашей важнейшей задачей является повышение готовности сил и средств, задействованных в тушении пожаров и оказании помощи людям. За счет федерального бюджета подразделения получили автоцистерны, которые будут использоваться для выполнения служебных задач", - отметил начальник главного управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян