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Новые автоцистерны появились в арсенале пожарных Тюменской области

Общество, 16:45 01 сентября 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Новые автомобили, оснащенные современным техническим вооружением и спасательным инструментом, поступили в арсенал пожарных, сообщает МЧС Тюменской области.

Техника поступит в Тобольск, Ялуторовск, Заводоуковск и еще несколько городов и районов региона. Церемония передачи состоялась на территории учебного центра ФПС МЧС России.

"Нашей важнейшей задачей является повышение готовности сил и средств, задействованных в тушении пожаров и оказании помощи людям. За счет федерального бюджета подразделения получили автоцистерны, которые будут использоваться для выполнения служебных задач", - отметил начальник главного управления МЧС по Тюменской области Артур Хачатрян

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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