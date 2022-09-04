В Тюменской области в 2022 году в 12 раз сокращены площади лесных пожаров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области в 2022 году в 12 раз сокращены площади лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. В 2021 году, по данным Рослесхоза, огнем было пройдено 190,7 тыс. га, в 2022 году – 15,8 тыс. га.

В Топ-5 субъектов по борьбе с лесными пожарами также вошли Якутия, сократившая площадь лесных пожаров почти в 13 раз, Чукотский автономный округ (в 3,7 раза), Магаданская область (в 1,6 раза), Камчатский край (в 19 раз).

С начала лесопожарного сезона 2022 года и на сегодняшний день площадь лесных пожаров в России ниже в 2,8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (2021 г. - 9,5 млн га, 2022 г. - 3,3 млн га). Все это стало возможным, сообщает пресс-служба Рослесхоза, благодаря увеличению количества лесных пожарных с 24 тысяч до 27 тысяч человек, наращиванию часов авиапатрулирования лесов до 52 тыс. летных часов (плюс 66%), увеличению протяженности наземное патрулирование до 1,2 млн км. Также в рамках реализации национального проекта "Экология" регионы оснащены лесопожарной техникой российского производства на 93%.