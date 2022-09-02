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Трое педагогов Тюменского медуниверситета победили во Всероссийском конкурсе "Золотые имена высшей школы"

Общество, 12:43 02 сентября 2022

www.tyumsmu.ru/ Денис Трушников | Фото: www.tyumsmu.ru/

Трое педагогов Тюменского медицинского университета победили на Всероссийском конкурсе "Золотые имена высшей школы". Всего в нем участвовали более 1 тыс. педагогов из восьми округов России, сообщает Тюменский ГМУ.

За развитие студенческого научного, конкурсного и олимпиадного движения отмечен д.м.н., профессор кафедры медицинской профилактики и реабилитации Александр Ерохин. За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи награжден к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии с курсом эндокринологии и клинической фармакологии Дмитрий Елфимов. За достижения в просветительской деятельности отмечен к.п.н., доцент Тюменского ГМУ Денис Трушников.

В конкурсе "Золотые имена высшей школы" участвуют преподаватели вузов, которые достигли высоких результатов в образовании, науке, общественной и воспитательной деятельности.

По итогам конкурса 2022 г. победителями признаны 150 преподавателей.

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# конкурс , преподаватели , ТюмГМУ

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