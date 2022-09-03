50 представителей ветеранских организаций Тюмени написали "Диктант Победы"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

50 участников из ветеранского актива и актива общественных ветеранских организаций - "Боевое братство" "Союз десантников", "РВСА" приняли участие в Международной патриотической акции "Диктант Победы". В течение 45 минут участники ответили на 25 вопросов об истории Великой Отечественной войны.

Пенсионерка Надежда Митрофанова узнала о диктанте в городском клубе ветеранов и решила обязательно принять в нем участие.

"Мы в клубе все активные, принимаем участие во всех городских мероприятиях. Я состою в ассоциации поэтов Тюмени. Вот недавно сдавали нормы ГТО, я заняла первое место по плаванию. Я очень грамотная, по русскому была пятерка, поэтому рассчитываю написать диктант на отлично", - добавила она.

Диктант проходит в форме тестирования. Во время диктанта запрещно пользоваться средствами связи, фото, аудио и видео аппаратурой, справочными материалами, заметками, выносить с площадки бланк ответов, нельзя подсказывать, разговаривать, обмениваться материалами и предметами. В случае нарушения правил результат будет аннулирован, также на бланке ответов нельзя делать какие-то пометки. Ознакомиться с результатами диктанта можно на сайте диктантпобеда.рф.

Вот примерные вопросы из тестирования: "В каком городе Уральского федерального округа располагался танкостроительный комбинат?", "В каком уральском городе установлен памятник известному разведчику Николаю Кузнецову?".

По словам депутата Тюменской городской думы, руководителя областного Совет ветеранов войны и труда Степана Киричука это важное событие.

"Меня переполняет радость, что ветераны настолько активны. Я убежден, что у всех участников оценка диктанта уже отлична, потому что они нашли силы прийти сюда, проверить себя и свои знания. Память у них прекрасная, они знают события и трактуют их классически не приукрашивая и не приуменьшая. Для нас это праздник", - отметил он.

На площадке дежурит медицинский работник, слабовидящим ветеранам помогают волонтеры.

Напомним, что для проведения международной патриотической акции "Диктант Победы" в регионах Урала, Сибири и Поволжья подготовлено более 60 площадок. Площадки организованы на территории соединений и воинских частей Центрального военного округа, а также в Домах офицеров и военных комиссариатах.

Акция "Диктант Победы" была запущена в 2019 году в рамках проекта "Историческая память". С каждым годом количество участников акции неуклонно растет.

Ирина Шемякина