  • 4 сентября 20224.09.2022воскресенье
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Реставрация Спасской церкви в Тюмени должна завершиться в конце 2022 года

Общество, 20:39 04 сентября 2022

Фото ИА "Тюменская линия"

Работы по реставрации Спасской церкви, начатые в 2020 году в Тюмени должны завершиться в 4 квартале 2022 года. Об этом сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

На сегодняшний день усилены грунт и фундамент, установлены склепы для найденных останков купца Текутьева и его супруги, завершен ремонт крыши и инженерных систем внутри храма, сообщает tmn.aif.ru.

После окончания основных работ начнется реставрация обнаруженной в храме живописи. Распоряжением правительства Тюменской области для этого выделено дополнительное финансирование.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 04.09.2022Реставрация Спасской церкви в Тюмени должна завершиться в конце 2022 года
18:00 04.09.20225 сентября - события дня
17:48 04.09.2022Голосуем за Тюмень на конкурсе "Город России-2022"
17:06 04.09.2022Тюменские госавтоинспекторы провели массовую проверку такси