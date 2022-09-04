Реставрация Спасской церкви в Тюмени должна завершиться в конце 2022 года

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Работы по реставрации Спасской церкви, начатые в 2020 году в Тюмени должны завершиться в 4 квартале 2022 года. Об этом сообщили в комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

На сегодняшний день усилены грунт и фундамент, установлены склепы для найденных останков купца Текутьева и его супруги, завершен ремонт крыши и инженерных систем внутри храма, сообщает tmn.aif.ru.

После окончания основных работ начнется реставрация обнаруженной в храме живописи. Распоряжением правительства Тюменской области для этого выделено дополнительное финансирование.