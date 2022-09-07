При реорганизации двух поликлиник в Тюмени штат работников сохранят

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

В Тюмени начался процесс объединения поликлиник № 12 и 14. При этом не планируется проводить сокращение медицинского персонала – коллективы будут сохранены в полном объеме, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Новое крупное учреждение амбулаторного звена возглавит Татьяна Клещевникова, которая сейчас руководит поликлиникой №12.

"Пациенты должны понимать — для них не изменится фактическое оказание помощи — не уменьшается количество врачебного персонала. В этом даже не стоит сомневаться. Однако объединение материальной базы позволит улучшить комфорт оказания медицинской помощи; инструментальной и технической — увеличить доступность этой помощи. Все высвободившиеся административные ресурсы будут затрачены на модернизацию обоих учреждений, что в итоге приведет к улучшению качества лечения и диагностики", - говорит она.

Медицинская помощь в процессе объединения будет оказываться в прежнем режиме во всех филиалах.