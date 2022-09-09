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600 легкоатлетов Тюменской области пробегут по улицам Тобольска

Спорт, 14:40 09 сентября 2022

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

600 легкоатлетов Тюменской области выйдут на улицы Тобольска. 11 сентября по ул. Ремезова и проспекту Дзираева пробегут участники чемпионата и первенства региона в дисциплине "бег по шоссе".

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участие в соревнованиях примут все основные возрастные группы, а также ветераны спорта. В этот день пройдет также Тобольский полумарафон.

Зарегистрировались более 600 участников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Ожидаются и гости из других областей — Свердловской и Омской. В рамках чемпионата и первенства предусмотрены дистанции в 5, 10 и 21 км. Выступят на соревнованиях как девушки и юноши до 18 лет, так и взрослые легкоатлеты.

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# бег , Тобольск

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