600 легкоатлетов Тюменской области пробегут по улицам Тобольска

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

600 легкоатлетов Тюменской области выйдут на улицы Тобольска. 11 сентября по ул. Ремезова и проспекту Дзираева пробегут участники чемпионата и первенства региона в дисциплине "бег по шоссе".

Как сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, участие в соревнованиях примут все основные возрастные группы, а также ветераны спорта. В этот день пройдет также Тобольский полумарафон.

Зарегистрировались более 600 участников из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска. Ожидаются и гости из других областей — Свердловской и Омской. В рамках чемпионата и первенства предусмотрены дистанции в 5, 10 и 21 км. Выступят на соревнованиях как девушки и юноши до 18 лет, так и взрослые легкоатлеты.