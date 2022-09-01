В правительстве Тюменской области наградили победителей федеральных конкурсов и форума "УТРО"

| Фото: vk.com/forum.utro | Фото: vk.com/forum.utro

Победителей грантового конкурса форума "УТРО" и второго сезона конкурса Фонда культурных инициатив наградили в правительстве Тюменской области. Также благодарственными письмами отмечен труд менторов и организаторов площадки от региона "Урал.Вовлеченные сообщества".

Участники встречи в 2022 году выиграли на форуме "УТРО" 1 млн 498 тысяч рублей, на конкурсе Фонда культурных инициатив — 49 млн. 927 тыс. 612 рублей. Тюменцы предложили проекты экологической, театральной, музыкальной, туристической, патриотической и других направлений.

"Молодежная политика — это особая отрасль. Если мы говорим про эффективную и доверительную коммуникацию с активистами и сообществами, то важно не только поддерживать, обучать лидеров, но и награждать их. На таких встречах мы можем поблагодарить ребят за активную гражданскую позицию, неравнодушное отношение к делу, рассказать об их достижениях в кругу единомышленников", - рассказал врио начальника управления молодежной политики и общественных проектов Департамента по общественным связям, коммуникации и молодежной политике Тюменской области Владислав Татаринцев.

Молодежным лидерам рассказали о возможностях и поддержке тюменских проектов, и провели квиз-игру с вопросами о регионе, лидерах сообществ и пространствах.

"Я считаю, что такие встречи нужны, потому что любое внимание к тому, что ты делаешь, всегда приятно, особенно со стороны правительства. Организаторы конкурсов и правительство помогают усовершенствовать наши проекты, чтобы Тюменский регион выделялся хорошими инициативами", -пояснил обладатель гранта форума "УТРО" межкультурного проекта "Уроки дружбы" Мунис Мустафаев.

А по мнению победителя конкурса Фонда культурных инициатив, а втора проекта "Моя мама - Горилла" Артема Васильева, такое внимание дает ощущение команды, которая может прийти на помощь в трудной ситуации. Здорово, что есть много неравнодушных людей, готовых помогать в реализации, вкладываться и освещать проекты, получившие гранты, рассказал автор проекта "Мегатюмени".