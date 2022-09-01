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Тюменской области выделят средства на переселение из аварийного жилья

Общество, 22:12 12 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

128,83 млн рублей выделят Тюменской и Новосибирской областям на переселение людей из аварийного жилья, признанного таким до 1 января 2017 года. Финансирование одобрил Фонд содействия реформированию ЖКХ, сообщает департамент внешних коммуникаций и связей с общественностью ГК ФСР ЖКХ.

Такое решение принято в соответствии с представленными этими регионами реестрами контрактов.

Согласно данным на сайте фонда, Тюменская область входит в перечень субъектов, которые подписали соглашения о досрочном завершении программы переселения. Этот процесс должен завершиться в 2023 году.

Общая сумма средств, предусмотренных федеральным проектом "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", направленных в регионы, составила 283,04 млрд рублей.

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# ЖКХ , Тюменская область

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