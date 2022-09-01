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В Тюменской области разработали систему подготовки кадров в сфере контроля скважин

Общество, 12:57 15 сентября 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Национальную систему подготовки и аттестации специалистов по курсу "Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях (ГНВП)" разработала ассоциация "Нефтегазовый кластер Тюменской области".

В основе системы — модернизированный курс ГНВП, построенный на отечественном опыте с учетом опыта международных систем контроля скважины, сообщает пресс-служба ассоциации.

Программа полностью соответствует требованиям федеральных норм и правил, адаптирована к условиям труда на территории России.

Над курсом работали компании-участники нефтегазового кластера и Институт нефтегазовых технологических инициатив. Он уже прошел экспертное обсуждение и апробацию в нефтегазодобывающих и нефтесервисных компаниях.

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# нефтегазовый кластер

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