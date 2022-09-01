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Команда "Морфологии улиц" опубликовала видео к пятилетию стрит-арт-проекта

Общество, 13:54 15 сентября 2022

из архива организаторов фестиваля "Морфология улиц" | Фото: из архива организаторов фестиваля "Морфология улиц"

Видео, в котором показана хронология зародившегося в Тюмени фестиваля "Морфология улиц", обнародовала команда проекта в социальных сетях.

Молодежной инициативе по преображению города в 2022 году исполнилось пять лет. "Пять лет назад в Тюмени еще не было комьюнити уличных художников, но появился проект "Морфология улиц". За эти годы вместе с художниками из разных городов России создали более 100 работ, арт-квартал и локальные стрит-арт-маршруты. Главное — тюменские художники образовали сообщество, а "Морфология улиц" приобрела авторитет на российской сцене", — говорится в ролике.

Отметим, "Морфология улиц" появилась в 2017 году и тогда ее называли фестивалем культурного проектирования. 2022 год для проекта стал юбилейным. В этот год организаторы решили сменить формат. Из фестиваля уличного искусства инициатива расширилась до паблик-арта. Участники создали надувную инсталляцию, арт-объект в логу Тюменки, работу на недействующем фонтане за ДНК "Строитель", ксерокс-арт на ул. Циолковского и многое другое. Сейчас для жителей Тюмени организуют экскурсии по стрит-арту.

Инна Пахомова

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# молодежь , Морфология улиц , стрит-арт

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