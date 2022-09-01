  • 15 сентября 202215.09.2022четверг
  • USD59,7751
    EUR59,8368
  • В Тюмени 18..20 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

190 млн рублей направят для развития интеллектуальных транспортных систем в Тюменской области

Экономика, 14:18 15 сентября 2022

Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

190 млн рублей из федерального бюджета направят на первый этап развития интеллектуальных транспортных систем в Тюменской области. Проект региона прошел ранжирование и одобрен к реализации в ближайшие три года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Об этом стало известно на отраслевом форуме "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта", который проходит в Москве. В нем участвует заместитель начальника регионального ГУС Андрей Чистяков.

"В Тюменской области приняты лучшие технические решения по развитию ИТС. В ближайшие годы мы намерены выйти на новый качественный уровень. Планируется создать надсистему, которая объединит действующие на уровне региона и муниципальных образований системы диспетчеризации общественного транспорта, светофорного регулирования и другие. Такие форумы дают понять, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Андрей Чистяков по итогам пленарного заседания, которое состоялось 14 сентября.

Эксперты отрасли, представители Минтранса, федеральных компаний и производители обсудили стратегические проекты и новые возможности цифровизации транспортного комплекса России. Отдельно затронуты темы импортозамещения и локализации производств в регионах.

Специалисты отмечают, что вместе с развитием технологий на новый качественный уровень должна выйти система подготовки кадров для транспорта, говорится в сообщении. Во второй день форума участники рассмотрят вопросы информационной и технической безопасности интеллектуальных транспортных систем. Разработчики представят новые российские программы информационного моделирования в дорожной отрасли и пассажирских перевозках.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# импортозамещение , транспорт

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 15.09.2022190 млн рублей направят для развития интеллектуальных транспортных систем в Тюменской области
14:07 15.09.2022АО "Транснефть-Сибирь" повысило надежность производственных объектов в трех регионах
13:43 15.09.2022Ипотеку за 24 часа оформляет 93,3 % тюменских заемщиков
13:32 15.09.2022Аграрии Омутинского района для повышения урожайности использовали новую технологию обработки полей