190 млн рублей направят для развития интеллектуальных транспортных систем в Тюменской области

| Фото: Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

190 млн рублей из федерального бюджета направят на первый этап развития интеллектуальных транспортных систем в Тюменской области. Проект региона прошел ранжирование и одобрен к реализации в ближайшие три года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Об этом стало известно на отраслевом форуме "Интеллектуальные транспортные системы России: цифровая эра транспорта", который проходит в Москве. В нем участвует заместитель начальника регионального ГУС Андрей Чистяков.

"В Тюменской области приняты лучшие технические решения по развитию ИТС. В ближайшие годы мы намерены выйти на новый качественный уровень. Планируется создать надсистему, которая объединит действующие на уровне региона и муниципальных образований системы диспетчеризации общественного транспорта, светофорного регулирования и другие. Такие форумы дают понять, что мы движемся в правильном направлении", - отметил Андрей Чистяков по итогам пленарного заседания, которое состоялось 14 сентября.

Эксперты отрасли, представители Минтранса, федеральных компаний и производители обсудили стратегические проекты и новые возможности цифровизации транспортного комплекса России. Отдельно затронуты темы импортозамещения и локализации производств в регионах.

Специалисты отмечают, что вместе с развитием технологий на новый качественный уровень должна выйти система подготовки кадров для транспорта, говорится в сообщении. Во второй день форума участники рассмотрят вопросы информационной и технической безопасности интеллектуальных транспортных систем. Разработчики представят новые российские программы информационного моделирования в дорожной отрасли и пассажирских перевозках.