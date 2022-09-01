23 студента и аспиранта ТИУ отмечены именной стипендией губернатора
23 обучающихся Тюменского индустриального университета будут получать именные стипендии губернатора Тюменской области.
Как сообщает пресс-служба вуза, в 2022-2023 учебном году в это число попали 89 студентов и аспирантов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций региона.
За особые успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности стипендией губернатора отметили 23 обучающихся ТИУ.
Размер именных стипендий для аспирантов составит 10 тыс. рублей, для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций – две тысячи рублей ежемесячно.