23 студента и аспиранта ТИУ отмечены именной стипендией губернатора

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

23 обучающихся Тюменского индустриального университета будут получать именные стипендии губернатора Тюменской области.

Как сообщает пресс-служба вуза, в 2022-2023 учебном году в это число попали 89 студентов и аспирантов высших учебных заведений и профессиональных образовательных организаций региона.

За особые успехи в учебе, научно-исследовательской работе, интеллектуальной, художественной, спортивной и социальной деятельности стипендией губернатора отметили 23 обучающихся ТИУ.

Размер именных стипендий для аспирантов составит 10 тыс. рублей, для студентов вузов и профессиональных образовательных организаций – две тысячи рублей ежемесячно.