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Александр Моор: 7 тысяч гектар леса будет восстановлено в 2022 году

Общество, 15:54 17 сентября 2022

Александр Моор в Telegram | Фото: Александр Моор в Telegram

38 единиц техники и 459 единиц противопожарного оборудования приобретено для защиты лесов Тюменской области в 2022 году. Об этом глава региона Александр Моор рассказал в своем Telegram-канале 17 сентября.

По сравнению с прошлым сезоном количество лесных возгораний сократилось в 3,8 раза, а площадь, пройденная огнем, в 12 раз, отметил губернатор области.

"На 20% был увеличен штат пожарных десантников, полностью укомплектован штат лесопожарных формирований. При патрулировании используются беспилотники и 17 камер видеонаблюдения№, - добавил он.

Также Александр Моор сообщил, что при планировании объемов лесовосстановления за основу берется то, что посаженных сеянцев должно быть, как минимум, столько же, сколько потеряно при лесных пожарах и незаконных рубках.

"Но мы планируем всегда высаживать больше, потому что не все могут прижиться. Мы должны восстанавливать и приумножать лес. В этом году почти 7 тыс. гектаров будет восстановлено", - рассказал он.

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# Александр Моор , лесовосстановление

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